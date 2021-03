Comment le Covid-19 handicape les œnologues

Imaginez perdre votre outil de travail sans pouvoir immédiatement l’exprimer. Une situation qu'ont rencontrée de nombreux œnologues et professionnels du vin, sous l’effet du Covid-19. “Notre métier nécessite plusieurs compétences, dont la dégustation et l’analyse sensorielle. Ce sont des outils pour détecter les qualités, les défauts, mais aussi caractériser les produits. L’olfaction, la gustation, et l’ouïe pour les vins mousseux et effervescents, sont des outils de travail”, rappelle Pierre-Louis Teissedre, vice-président de l’Union des œnologues de France (1500 adhérents), et professeur à l’Institut des sciences de la vigne et du vin de l’Université de Bordeaux.