Comment le centre d’électronique de Saint-Lô est devenu un pilier stratégique pour Seb

Le centre d’électronique de Seb à Saint-Lô a fêté, jeudi 16 septembre 2021, ses 50 ans d'existence, en présence d’Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée en charge de l’Industrie. L’occasion pour Thierry de la Tour d’Artaise, PDG du groupe, de réaffirmer le rôle stratégique de ce site industriel. C'est là que sont réalisées les cartes électroniques et logiciels de tous les produits haut de gamme, y compris certains produits en Chine pour le marché local !

Le fabricant français de petit électroménager compte 33 000 salariés dans le monde, dont 6 000 en France, et s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 8 milliards d’euros en 2021. Sur les 42 usines qu’il compte dans le monde, onze se situent en France et six en Chine. Le site de Saint-Lô constitue son unique centre de développement et production électronique dans le monde. Il en a hérité lors du rachat de Moulinex en 2001.

