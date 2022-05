Situé à plus d’une centaine de kilomètres au sud-est de Montréal, dans la province canadienne de l’Ontario, Ingleside n’est pas un simple village égaré au milieu d’un paysage de plaines pour Lactalis. Ici, le groupe français emploie 550 personnes et a produit 32 000 tonnes de fromages – en particulier du cheddar – ainsi que 22 000 tonnes de poudres laitières en 2021. Alors que Lactalis est engagé dans une démarche de transparence depuis l’affaire de la contamination du lait infantile en 2017, L’Usine Nouvelle et une poignée d’autres médias ont pu accéder à ce site lundi 2 mai. Pour l’industriel tricolore, l’usine d’Ingleside est aussi un symbole de sa montée en puissance progressive au Canada ces derniers temps.

