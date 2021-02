Comment le boîtier connecté Findit simplifie l’activité du BTP ?

Le secteur du BTP confronté à des problématiques multiples

Pour les gestionnaires de flotte d’engins BTP, la possibilité de localiser les machines de son parc est importante à plusieurs égards.

Le pilotage des chantiers

Disponibilité des équipements, mobilisation sur un chantier, en transit, en maintenance, en attente de réparation… Connaître l’emplacement et le statut des équipements loués ou en propre est indispensable à la mise en œuvre optimisée des chantiers. Posséder et surtout exploiter ces informations offre un gain de temps précieux au quotidien et facilite la gestion des parcs.

La localisation permanente est notamment nécessaire à l’identification des arrêts et des retards de chantiers.

Les échanges entre les acteurs du chantier

La communication des informations nécessaires au fonctionnement optimal d’un chantier revêt une grande importance. La bonne circulation de ces informations sur ou en amont d’un chantier est en effet primordiale pour la résolution des problèmes sur les équipements. Plus tôt les informations sont connues des chefs de chantiers, des opérateurs d’engins et sous-traitants, plus vite il est possible d’agir et de prendre les mesures qui s’imposent pour régler les anomalies.

Parmi les besoins d’alerte remontés par les entreprises figurent :

la disponibilité des équipements ;

leur réapprovisionnement en carburant ;

les incidents de chantier ;

les casses mécaniques ;

les vols et les utilisations non autorisées.

Pour les gestionnaires de parcs d’engins BTP, l’immobilisation des équipements est un écueil à éviter. Elle représente un coût au quotidien. Il est essentiel de détecter les engins et séries d’engins présentant des anomalies, afin de déterminer le meilleur moment pour les remplacer ou lancer la maintenance. Réduire au strict minimum le nombre d’engins inutilisés, c’est bien évidemment rationaliser les coûts.

La transmission de ces informations doit être fiable, rapide et si possible économique. Le recours au réseau 0G Sigfox permet de répondre à ce besoin.

Findit, une innovation au service des pros du BTP

Le boîtier Findit, par Stedis

Stedis a conçu un service à destination des professionnels du BTP reposant sur le boîtier connecté Findit. Il est entièrement pensé pour simplifier le quotidien des gestionnaires de flotte d’engins BTP.

Grâce au réseau bas débit et sans frontière de Sigfox, le boîtier permet de transmettre de nombreux messages sur de longues distances et à moindre coût. Nul besoin de connexions complexes, ou de carte SIM : il est autonome et robuste.

Quel usage peut-on en faire au quotidien ?

Localisez vos engins et découvrez leur taux d'utilisation

Le boîtier Findit, qui s’installe en quelques minutes sur les engins à surveiller, permet :

de localiser les équipements (la position est relevée toutes les 30 minutes et communiquée toutes les 1h30) ;

d’estimer l’utilisation des engins de chantier grâce à la perception des vibrations causées par leur activité.

Ces informations servent à déterminer le taux d’utilisation des engins et à améliorer leur taux de rotation. Elles permettent également de planifier les temps de maintenance.

De meilleures interactions entre opérateurs, chefs de chantier et sous-traitants

Les utilisateurs du boîtier Findit peuvent créer des alertes en vue d’améliorer la surveillance de leurs équipements et limiter les risques de vol, de sous-location ou de fraude. Il est en effet possible de :

Suivre les entrées et sorties d’engins des zones autorisées (geofencing). Vous pouvez par exemple savoir si un engin sort d’une zone de chantier ou franchit une frontière.

Savoir si un engin est utilisé en dehors des horaires prévus (chronofencing).

Dès qu’une alerte se déclenche, les responsables peuvent réagir dans les plus brefs délais.

En dehors des alertes liées à la sécurité, les responsables de flotte peuvent créer des alertes servant à déclencher des actions pour les sous-traitants. Un « clic bouton » peut notamment servir à demander le réapprovisionnement en carburant d’un véhicule, signaler un incident, indiquer une casse, etc. Chaque entreprise peut ainsi créer les alertes dont elle a besoin pour améliorer son fonctionnement.

Toutes les informations et alertes relevées par le boîtier Findit sont consultables via un portail web, ou directement dans les ETP et les logiciels compatibles grâce à l’échangeur de données Findit.

Un reporting intuitif

La masse d’informations remontée par les boîtiers Findit sert à créer un tableau de bord et de nombreux rapports. Ces derniers sont paramétrables et constituent des outils d’aide à la décision pour les opérations. Les données réelles et actualisées régulièrement facilitent les analyses et peuvent par exemple servir à établir une stratégie de réduction des coûts d’exploitation de la flotte d’engins BTP et des sous-traitants.

Vous souhaitez en savoir plus sur le boîtier connecté Findit ? Contactez nos équipes pour bénéficier d’une démo.