Comment Lamberet électrifie le transport routier frigorifique

Le transport frigorifique n’échappe pas au grand défi qui touche l’industrie automobile : électrifier ses flottes. Le français Lamberet, spécialisé dans la production de véhicules frigorifiques, s’est engagé dans l’électrification de sa gamme. La société, qui emploie plus de 1 000 personnes grâce à ses trois usines en France et son site en Allemagne, a mis au point ses premiers prototypes électriques et à hydrogène à l’été 2021.