Comment Lacroix réinvente la production électronique en France

L'usine Symbiose, inaugurée par Lacroix en septembre 2022 à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), marque un tournant majeur dans la production électronique française. Elle pousse l’automatisation, la robotisation et la numérisation à des niveaux rarement vus dans la filière. «Nous améliorons la productivité à toutes les étapes de fabrication. Nous devenons compétitifs pour fabriquer des produits à gros volume délocalisés en Chine», se félicite Vincent Bedouin, le PDG de cette entreprise familiale, premier sous-traitant électronique à capital français, avec 5 300 collaborateurs dans le monde, dont 1 300 en France, et un chiffre d’affaires d’un peu plus de 600 millions d’euros en 2021. Au-delà de ses propres besoins de reconquête de productions parties en Asie, Lacroix fait de Symbiose un modèle de transformation pour toute la filière de production électronique en France. Zoom sur cinq technologies clés de l’usine.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]