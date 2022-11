Comment Lacroix a adapté les compétences aux besoins de son usine d’électronique du futur Symbiose

L’usine d’électronique du futur Symbiose, inaugurée par Lacroix en septembre, se veut une vitrine technologique et environnementale. Le projet compte aussi une dimension sociale, avec un fort impact sur l’organisation du travail et les compétences. «L’intégration des équipements automatisés de l’industrie 4.0 et des technologies du digital renforcent les interfaces homme-machine et entraînent de nouveaux modes de travail, constate auprès de L’Usine Nouvelle Thomas Lesort, directeur des ressources humaines du groupe. L’opérateur passe plutôt d'un rôle d’exécutant, au sens tayloriste du terme, à celui où il doit interpréter les signaux envoyés par la machine et prendre les bonnes décisions.»

