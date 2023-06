Comment la start-up Virvolt et la Refactory de Renault font route ensemble

«Au départ du projet, nous étions portés par l’ambition de proposer un produit permettant de cumuler tous les avantages du vélo mécanique et tous ceux du vélo électrique, c’est-à-dire un objet simple, pas trop cher et facilement réparable», explique Yvan de la Baume, directeur général et co-fondateur de Virvolt, une jeune société qui fabrique et vend des kits d’électrification de vélo.

Virvolt, qui se définit comme une entreprise "low tech", a conçu un moteur qui s’installe dans le pédalier, se monte facilement et s'adapte à la grande majorité des vélos. La start-up a d’abord distribué ses kits, comprenant moteur, batterie et accessoires, via un réseau de 300 magasins de cycles en France, Belgique et Suisse. Depuis un an, elle propose, également, son produit aux fabricants de vélo qui «recherchent un moteur français, simple, performant et réparable», précise Yvan de la Baume.

En tandem avec Renault

[...]