Comment la start-up Gaz de Ferme adapte la méthanisation aux petites exploitations

La couleur est annoncée d'emblée. «Notre ambition est d’assurer une rentabilité de la petite méthanisation à la ferme, à partir de 500 tonnes d’intrants par an, soit l'équivalent de ce que produit en effluents d'élevage une exploitation d’une trentaine de vaches ou de 300 moutons, pour un investissement d'environ 400 000 euros, contre plus de 10 000 tonnes de matières brutes nécessaires pour les unités classiques et plusieurs millions d'euros», déclare Romain Casadebaig, président de Gaz de Ferme. Cet ingénieur en microbiologie végétale, spécialiste de la biotechnologie environnementale, s'est appuyé sur des travaux conduits par Pierre Lebbe, un exploitant agricole spécialisé dans l'élevage de chèvres, installé dans les Hautes-Pyrénées. A la clé, la création d'une société en 2016 et le développement d'un modèle technico-économique de production de biogaz adapté à de petites exploitations.

Deux voies de valorisation du biométhane et du CO2

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]