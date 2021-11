Comment la start-up française Dawex se lance dans l’échange de données spatiales

En matière de spatial, les start-up ne lorgnent pas seulement du côté des satellites et des microlanceurs. Les données aiguisent aussi leur appétit. La preuve avec Dawex : cette start-up française créée en 2015, spécialisée dans le développement de plateformes d’échanges de données, se tourne elle aussi vers l’espace. Elle compte offrir une plateforme dédiée à ce marché dès le premier trimestre 2022, dénommée Space Data Marketplace, et a déjà su fédérer autour de son projet des poids lourds tels qu’Airbus Defence and Space, Dassault Systèmes et Thales Alenia Space.