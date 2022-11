Comment la RFID contribue à un avenir sans déchets

Selon une nouvelle étude d'Avery Dennison, « Les milliards manquants : le coût réel des déchets de la chaîne d'approvisionnement », près de 10 % du stock est perdu - soit par les 7,1 % qui sont endommagés ou périmés, soit par les 2,9 % supplémentaires qui sont surproduits. Cette perte équivaut à 3,5 % des bénéfices annuels et est estimée à 114,7 milliards de dollars en termes de valeur de vente.

Pour les grandes enseignes alimentaires, la gestion des stocks présente de nombreux défis. Les denrées alimentaires doivent être suivies aussi précisément que possible tout au long de leur assemblage et de leur distribution afin de protéger la santé des consommateurs et éviter la propagation d'éventuels ingrédients défectueux.

Pour les denrées périssables, le délai entre la ferme et l'assiette doit être réduit au strict minimum afin de garantir aux consommateurs des délais avant péremption aussi longs que possible. Ce qui signifie qu'il faut planifier à l'avance et gérer les stocks de manière intelligente afin de garantir des niveaux de stock suffisants à tout moment.

Dans le secteur alimentaire, les chaînes d'approvisionnement sont également plus longues, plus globales et plus complexes. Ces dernières nécessitent une meilleure visibilité, une authentification, une traçabilité et un suivi accru, ainsi que des systèmes anti-contrefaçon. Il est de plus en plus nécessaire de surveiller les stocks et de suivre les produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin de minimiser la détérioration des aliments et leur permettre d’atteindre le marché plus rapidement.

Par ailleurs, en 2019, la Commission européenne a annoncé le Green Deal européen, un ensemble d'initiatives politiques, qui visent à mettre l'UE sur la voie d'une transition verte, avec pour objectif ultime d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Un an plus tard, la France a spécifiquement promulgué une loi sur « l'économie circulaire et la lutte contre les déchets » qui vise à éliminer les déchets et la pollution dès la conception et à transformer le système de production, de distribution et de consommation d'un modèle économique linéaire à un modèle économique circulaire. L'industrie alimentaire n'a d'autre choix que d'examiner des solutions pour lutter contre le gaspillage de la chaîne d'approvisionnement.

Le traitement des emballages réutilisables nécessite très souvent de la part des clients le paiement d’un acompte ou l’enregistrement via une application. Le stock doit être réconcilié afin que des emballages propres soient toujours disponibles. Il est également difficile de s'assurer que les clients retournent les emballages et ne les emportent pas chez eux, ou pire, les jettent ailleurs.

Les technologies ouvrent de nouvelles portes aux producteurs pour les aider à gérer les demandes et limiter l'impact écologique grâce au suivi des stocks et à l'accès immédiat aux dates de livraison. Selon le Forum économique mondial, les nouvelles technologies peuvent accroître la sécurité, la qualité, la traçabilité et réduire le gaspillage alimentaire jusqu'à 7 %.

Elles permettent de stimuler l'engagement, la fidélité et le réachat des consommateurs en intégrant la chaîne d'approvisionnement, les produits et les expériences client. Elles génèrent des ventes et des marges plus élevées et offrent des achats plus fluides, plus rapides et plus efficaces via des caisses automatiques.

La technologie d'identification digitale (ID) est la solution qui combine tous les avantages précedemment cités. La suite progressive des technologies innovantes d’Avery Dennison permet le transfert sans fil ou sans contact d'un identifiant digital et de données supplémentaires depuis une étiquette par radiofréquence (RFID). Le tag peut identifier, authentifier, suivre, détecter et interagir avec chaque objet de manière transparente. La RFID permet de lire les étiquettes sans visibilité directe, à une distance allant de quelques centimètres à plus de 20 mètres, selon le type de système RFID.

atma.io, le cloud de produits connectés flexible et agile d’Avery Dennison libère la puissance des produits connectés en attribuant des identifiants digitaux uniques aux objets du quotidien. Cela offre une transparence de bout en bout inégalée et permet d’atteindre une meilleure circularité en suivant, en stockant et en gérant tous les événements associés à chaque produit - de la source au consommateur et au-delà.

Comment cela fonctionne-t-il en pratique ?

Re-uz, une entreprise belge engagée dans le Zéro Déchet, a décidé d'utiliser la technologie d'identification digitale pour son Ecocup® réemployable. L'entreprise gère 80 millions de gobelets chaque année, et chaque gobelet peut être utilisé plusieurs centaines de fois. En adoptant la technologie RFID alimentée par le cloud de produits connectés atma.io, Re-uz est désormais en mesure de suivre et de retracer le parcours de chaque gobelet, en s'assurant qu'il est correctement collecté, lavé, traité et prêt pour le prochain événement.

Chaque étiquette est spécifiquement adaptée pour résister à plusieurs cycles de lavage et peut être personnalisée avec un logo, un code QR, et plus encore. Cela permet d'éliminer les activités longues et imprécises de gestion des stocks et d'augmenter la visibilité que l’on a de leur état. Grâce à l'identifiant numérique unique de chaque gobelet, il est possible de suivre l'ensemble de son cycle de vie - de l'utilisation au lavage, au stockage et à la collecte - et de connaître son emplacement et son état actuel (par exemple, neuf, sale, cassé, endommagé, lavé, etc.).

La solution permet à Re-uz de générer des rapports et des tableaux de bord au niveau des articles avec des informations exploitables, alimentées par atma.io, pour améliorer encore l'efficacité des opérations. Dans un projet pilote, 10 000 gobelets ont été lus en 5 minutes avec une précision de 99,94 %. Ce processus prend normalement une heure.

Pour plus d'informations sur Avery Dennison, veuillez visiter notre site Web ou contacter Uwe Hennig, Market Development Director Intelligent Labels, Avery Dennison Smartrac par e-mail à uwe.hennig@eu.averydennison.com .

Contenu proposé par Avery Dennison