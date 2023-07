Comment la Norvège prévoit de doper sa production de pétrole et de gaz

Le gouvernement norvégien a validé, mercredi 28 juin, des projets de production de pétrole et de gaz pour un total de plus de 17 milliards d’euros. Une décision qui permet a minima de stabiliser la production d'hydrocarbures du pays et ainsi de garantir la sécurité énergétique de l’Europe selon Oslo, tandis que les écologistes s’y opposent.