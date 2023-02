Comment la guerre en Ukraine place les industriels français de l'armement en première ligne

Fin octobre 2022. Le président Macron se rend à Bourges (Cher), au cœur de l’expertise française de la défense terrestre. À son programme: rencontre des jeunes sous-officiers en formation de l’École militaire préparatoire technique, inauguration sur le site de la Direction générale de l’armement (DGA) du nouveau pas de tir des canons Caesar et visite de l’usine de Nexter Systems, la seule en France à fabriquer des munitions de moyen et gros calibre. Entouré des patrons de Nexter, le chef des armées prend le temps de faire le tour des lignes de production, s’entretient avec les pilotes des machines d’usinage grande vitesse et ultra-automatisées, capables de fabriquer à la chaîne des obus de différentes tailles. L’usine produit 500 000 à 1 million de munitions de moyen calibre par an et 50 000 de gros calibre de type 155 mm.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]