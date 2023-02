Comment la guerre en Ukraine a conduit l'Allemagne à débloquer 100 milliards d’euros pour équiper la Bundeswehr

Mercredi 14 décembre 2022. Au Bundestag, les parlementaires allemands votent un crédit de 13 milliards d’euros pour procéder à l’achat d’avions de chasse, d’appareils de transmission, de blindés, de fusils d’assaut… Le début de grandes manœuvres acté il y a moins d’un an. «Nous vivons un changement d’époque. Cela signifie que le monde d’après ne sera plus le même que celui d’avant», déclarait le chancelier Olaf Scholz le 27 février 2022, dans un discours resté dans les mémoires. Avec la guerre en Ukraine, l’Allemagne veut mettre fin à une longue tradition pacifiste pour entrer dans une nouvelle ère de politique étrangère, plus engagée dans les conflits internationaux.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]