Comment la France a perdu 100 000 exploitations agricoles en dix ans

© @AndrewGustar on flickr La France a perdu 100 000 exploitations agricoles en dix ans.

En dix ans, l'agriculture française a perdu près de 100 000 exploitations. C'est ce qu'indique le recensement agricole décennal rendu public vendredi 10 décembre par le ministère de l'Agriculture. Au total, près de 21% des exploitations françaises ont disparu depuis 2010. La France comptait alors 604 000 fermes, elle n'en dénombre plus que 496 000 aujourd'hui.

Mais le ministère relativise cette baisse. Car si la diminution du nombre d'exploitations est continue depuis les années 1970, "la dynamique baissière est moins forte que lors de la précédente décennie". Le recul a été de 2,3% par an entre 2010 et 2020, contre 3,0% par an entre 2000 et 2010 selon les chiffres du recensement.

