Comment la France a évité une catastrophe avant de s’envoler pour Mars avec Perseverance

Les scientifiques et les ingénieurs français retiennent leur souffle. Jeudi 18 février, un peu avant 22h00, le rover américain Perseverance tentera de se poser sur la surface de Mars. Sur son mât, il embarque un instrument important fourni en partie par la France : SuperCam. Avant d’entreprendre un voyage de 470 millions de kilomètres dans l’espace, cet outil optique ultra-sophistiqué a connu une histoire mouvementée.

Un incident à un mois de la livraison

La NASA avait retenu le projet SuperCam en 2014. Pour fabriquer la "Mast-Unit" de l’instrument, la France a investi 40 millions d’euros alors que l’ensemble de la mission est évalué à plus de 2 milliards d’euros. C’est dire l’enjeu du programme. Entre les 14 laboratoires et les 25 partenaires industriels, plus de 300 personnes ont travaillé sur cet équipement (voir la carte ci-dessous).

(14 laboratoires et 25 partenaires industriels ont travaillé sur SuperCam. Crédits : CNES / CNRS / N?n - design & arts graphiques / CC BY-NC-SA 3.0 / 2021)

