Comment la France a décroché la troisième place mondiale en matière d’exportation d’armes

La France a su répondre aux besoins des pays du Moyen-Orient qui ont le plus augmenté leurs importations d’armes sur la période entre 2016 et 2020 mais également de l’Egypte et l’Inde qui lui ont acheté des Rafale. De quoi propulser la France comme troisième exportateur d’armes mondial, derrière les Etats-Unis et la Russie mais devant la Chine et l’Allemagne.