Comment la filière mines métallurgie pense réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 31 %

Le plan de relance n’est donc un chèque en blanc. Pour profiter des milliards d’euros d’aides, et notamment des 1,2 milliard du plan décarbonation de l’industrie et de la baisse des impôts de production, les industriels doivent maintenant s’engager à leur tour, tant sur les volets industrialisation, emplois, que sur celui de la neutralité carbone. Les unes après les autres, toutes les filières industrielles y passent via la signature des avenants aux contrats stratégique de filière signés entre 2017 et 2019.