Comment la filière bois espère orienter la commande publique vers le made in France

Construire ou réaliser des aménagements en bois français peut relever, pour les collectivités territoriales, de la gageure. Face à l’impossibilité d’imposer l’origine géographique d’un produit, la possibilité de privilégier les matériaux produits localement est limitée. Mais sur la base des critères liés à l’empreinte carbone et à la « traçabilité des bois et objectifs de gestion durable des forêts », il est possible d’introduire des moyens d’y parvenir, affirment les représentants du label Bois de France.