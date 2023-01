Comment la filière automobile française forme à l’électrique dans l’urgence

Apprendre le langage des batteries. Connaître les réactions électrochimiques qui gouvernent leur performance. Et appliquer de nouvelles consignes de sécurité. La transition électrique bouleverse les métiers de l’automobile. L’Union européenne souhaitant mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs dès 2035, les entreprises s’organisent dans l’urgence afin de reconvertir leurs salariés et dénicher de nouvelles compétences. «Il y a de véritables besoins. Les projets de recrutement des entreprises automobiles pour 2022 étaient estimés à plus de 70 000. Et 65% des intentions d’embauche étaient considérées comme difficiles ou très difficiles à pourvoir», chiffre Caroline Cohen, la directrice emploi, formation et compétences à la Plateforme automobile (PFA). Même si toutes ces offres ne sont pas forcément liées à l’électrique, l’appel à la main-d’œuvre retentit particulièrement dans les Hauts-de-France, où sont situés les trois projets français d’usines de batteries. «Nous allons devoir embaucher 13 000 personnes sur ces sites», estime Luc Messien, le délégué général de l’Aria, l’association représentant la filière automobile des Hauts-de-France.

Des universités d'entreprises face au déficit de formations

