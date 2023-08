Comment la filière automobile de Bourgogne-Franche-Comté repense son activité historique

À Delle (Territoire de Belfort), les 250 salariés de Lisi Automotive réalisent, grâce à la frappe à froid, des fixations vissées destinées au moteur thermique. «Nous avons mené une réflexion avec nos clients constructeurs pour comprendre la conception des moteurs électriques et des bacs batteries et identifier les fixations nécessaires», détaille François Liotard, le directeur général de la branche automobile du groupe Lisi, qui représente 40% de son chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.

Pour s’adapter à son nouveau marché, l’entreprise a investi 2 millions d’euros dans une presse de frappe à froid permettant de fabriquer des vis plus longues. «Il fallait aussi embarquer des systèmes d’étanchéité sur ces vis. Nous avons donc mobilisé 1 million d’euros dans une cellule d’assemblage automatique», ajoute-t-il. À cet investissement se sont ajoutés 800 000 euros destinés à la création d’une salle grise de lavage particulaire. Alors que deux contrats ont été signés avec des constructeurs français et allemand, Lisi Automotive doit désormais tenir les délais. «Nous attendons de recevoir les équipements en 2024 pour former les équipes, avec un démarrage de la ligne en 2025», anticipe le DG. D’ici à 2026, l’industriel espère atteindre 10 millions d’euros de chiffre d’affaires grâce à cette production sur le site de Delle.

