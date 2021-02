Comment la crise du Covid a amené la SNCF à repenser sa stratégie

La SNCF version Farandou devait revenir à son cœur de métier, le ferroviaire… La crise du Covid lui a rappelé que la diversification a aussi du bon. Alors que le trafic ferroviaire a baissé de moitié en 2020 (TGV, comme TER et Transilien), sous l’effet des restrictions de circulation, ce sont ses activités hors rail qui lui ont permis de garder la tête hors de l’eau. Et en particulier sa pépite Geodis, dont on disait la cession possible, pour se désendetter…