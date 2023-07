Comment la biotech parisienne EG 427 avance sur sa thérapie génique à base de virus de l’Herpès

Et si on utilisait le virus (atténué) de l’Herpès comme navette pour une thérapie génique ? C’est l’idée de la jeune biotech parisienne EG 427 qui s’est lancée dans le développement d’un premier candidat-médicament avec cette technologie, dite de vecteur herpétique non réplicatif (nrHSV-1).

Le recours à ce vecteur inhabituel a gagné en popularité ces dernières années, comme en témoigne l’approbation aux États-Unis d’un produit développé par Krystal Biotech, en mai dernier. « L’idée n’est pas nouvelle, elle a plus de trente ans mais elle se confrontait jusqu’alors à des difficultés pour produire ce type de vecteur », rappelle Philippe Chambon, fondateur et p-dg d’EG 427.

[...]