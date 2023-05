Comment la beauté tente de se désintoxiquer du plastique

© the reset company

Le concept attire l’attention des majors de la beauté comme Chanel et L’Oréal. En 2022, la start-up française 900.care est passée de 6 000 à 50 000 clients en ligne, amateurs de ses produits d’hygiène vendus en recharge. Surfant sur les préoccupations environnementales, le pure player propose depuis 2021 une alternative aux produits sous emballage plastique à usage unique. Il fournit un contenant réemployable (avec 50 % de plastique recyclé en moyenne) et des cartouches de gel douche, shampoing ou eau micellaire conditionnées dans du papier et prêtes à l’emploi une fois dissoutes dans de l’eau.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]