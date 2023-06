Comment l’industrie française affronte le stress hydrique

Le Plan eau l'a rappelé : tous les secteurs sont concernés par la sobriété. Y compris l’industrie qui ne consomme pourtant que 4% de l’eau douce et n’en prélève que 8% (hors énergie), dont plus de la moitié pour les secteurs de la chimie et la pétrochimie. Nombre d’industriels ont déjà engagé des actions pour en réduire l’usage dans leurs usines.

Au cours des deux dernières décennies, la consommation des industriels a diminué d’environ 30%. Un effet de la désindustrialisation, mais aussi des efforts engagés par les entreprises, avec l'appui des spécialistes de la gestion de l’eau – Veolia, Saur, Séché et Suez – intéressés par ce secteur alors que le marché des réseaux d’eau potable leur échappe toujours plus.

[...]