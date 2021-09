Comment l’industrie 4.0 veut décupler le Plan de relance...

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

« Adopter une approche conquérante, en structurant une offre française de machines et solutions de production alliant le numérique, au service des autres acteurs industriels ». Le lancement, en avril dernier, de la toute nouvelle filière « Solutions pour l’Industrie du Futur » (SIF), labellisée par le Conseil national de l’industrie, en dit long sur l’importance que cet écosystème est appelé à jouer dans la Relance.

Peu avant ce lancement officiel, un changement de poids avait eu lieu en mars, avec la nomination à la tête de l’Alliance du Futur de Frédéric Sanchez, président de Fives, groupe d’ingénierie fabricant de machines et lignes de production. Le dirigeant avait rappelé son ambition en ces termes : « En jouant collectif, nous poursuivons la transformation de l’industrie avec toujours plus d’intégration, d’automatisation, de digitalisation et de montée en compétences. »

Renforcer « France Relance »

Alors que la nouvelle filière SIF regroupe 32 000 entreprises et pèse 36 Mds€ en valeur ajoutée (matériels et logiciels confondus), sa première priorité est claire : il s’agit de « renforcer l’impact du plan France Relance sur le tissu industriel national, en particulier vis-à-vis des filières stratégiques du CNI qui font appel à de nouvelles solutions pour moderniser leur appareil de production ou se réorienter pour créer davantage de valeur ajoutée ».

Pour rappel, le plan France Relance, qui accorde 35 Mds€ à l’industrie, dispose d’un guichet spécifique pour soutenir l’investissement dans la transformation vers l’industrie du futur. Après les 40 M€ fléchés en 2020, il peut soutenir les efforts des entreprises à hauteur de 140 M€ en 2021 et 100 M€ en 2022.

Que doit alors permettre SIF ? « Nous voulons, en tant qu’offreurs, accompagner les industriels demandeurs à transformer le risque en opportunité, à investir et se moderniser dans les domaines les plus porteurs, à contribuer activement à la transition numérique et écologique du tissu productif » plaide encore Frédéric Sanchez.

Décloisonner

L’ambition est là : que les offreurs de solutions technologiques industrielles irriguent l’ensemble des secteurs, en vue de créer des opportunités nouvelles pour les filières en demande. Les porteurs de la filière SIF en sont convaincus : cette collaboration inter-filières souhaitée, la transversalité de l’approche, « permet de réunir les écosystèmes appropriés pour intégrer à bon escient la révolution technologique : 5 G, interopérabilité des systèmes, continuité numérique, IA, robotique collaborative, fabrication additive, conception 3D, jumeaux, numériques, etc. »

Les promoteurs de ce nouvel élan « SIF » défendent que c’est « en favorisant la fertilisation croisée entre secteurs et en prônant le jour collectif que tout peut se faire : permettre aux entreprises de l’offre de diversifier leurs activités et de faire bénéficier de leur savoir-faire les autres secteurs industriels. » Un cercle vertueux, basé sur des projets structurants…

Le on-line en booster

L’autre mission confiée à la filière SIF n’est pas moins ambitieuse : « Créer une communauté visible et l’organiser autour d’une plateforme numérique, le Hub de la filière Solutions Industrie du Futur ».

C’est le cœur du système, grâce auquel « les acteurs vont pouvoir se faire connaître, échanger et répondre à des appels d’offres. Les filières clientes y déposeront leurs besoins et les offreurs de solutions français iront y répondre seul ou en collectif. Il est essentiel de permettre aux entreprises de s’associer entre elles pour répondre sur des systèmes de production complets » précise Frédéric Sanchez.

D’autres plateformes récentes entendent de la même manière favoriser les synergies et les mises en relation entre offreurs de solutions et industriels en recherche, à l’image de « Tech in Fab » ou encore « Boost French Fab ». Autant d’outils voisins et, potentiellement, en concurrence.