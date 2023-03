Comment l'Europe spatiale espère restaurer la confiance en son lanceur Vega-C

La commission d'enquête a attribué l'échec du premier vol commercial de Vega-C, organisé fin décembre, à un défaut sur une pièce fabriquée par une société ukrainienne. L'Agence spatiale européenne et ses partenaires prévoient de multiplier les tests et les contrôles pour faire décoller l'appareil à nouveau avant la fin de l'année, et ainsi espérer tenir tête à la concurrence étrangère.