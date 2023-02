Comment l’Europe espère atténuer les effets de l’embargo sur le diesel russe

L’incertitude est de mise. Après avoir décrété un embargo, assorti d’un prix plafond, sur le pétrole brut issu de Russie le 5 décembre, l’Union européenne réitère dimanche 5 février en s’attaquant aux raffineries. A partir de cette date, plus aucun produit pétrolier raffiné (diesel, kérosène, essence, bitume…) russe ne devrait arriver sur le Vieux Continent par voie maritime. Un blocage dont les effets devraient surtout se faire sentir sur le diesel, en raison de la spécialisation historique de la Russie sur ce créneau. Selon le cabinet S&P Global, plus d’un quart des importations de diesel par l'Europe venait encore de Russie début 2023. L'équivalent de plus de 450 000 barils par jour ! Un chiffre déjà en forte diminution si l’on considère que le même pays représentait 46% des importations de diesel du Vieux Continent avant le début de la guerre en Ukraine.

Ruée sur le stockage

[...]