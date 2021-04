Comment l’électrification change notre paysage industriel

L’électrification des produits, des usages et des process pour sauver le climat va aussi changer notre paysage industriel. Visite anticipée de la France de 2030, où[…]

Le développement massif d’équipements électriques exige d’importants investissements. Pour tenir les objectifs, les soutiens publics se multiplient en France et en[…]

Technos et Innovations, Europe, Nouvelle-Aquitaine

Technos et Innovations, BTP - Construction, Energie - pétrole

Les fours électriques industriels réduisent les émissions et les risques et nécessitent peu de maintenance. Mais l’électrification des parcs existants,[…]

Abandonner les énergies fossiles va faire exploser les besoins en électricité et complexifier les systèmes énergétiques. Les producteurs[…]

Les énergies marines relancées par l’hydrogène vert

Obtenir de l’hydrogène à partir de l’énergie du vent, des vagues ou du courant marin… Industriels et start-up sont de plus en plus nombreux à y croire.

Energie - pétrole, Enquête, Siemens