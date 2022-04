Comment l’armée française se prépare à la cyberguerre

Une frégate française est touchée par une cyberattaque alors que la France est engagée en opérations extérieures pour soutenir un pays allié. Son système d’armes antimissiles est atteint par un virus informatique introduit par une clef USB lors de la visite d’un technicien. En se propageant, le virus "contamine" l’hélicoptère NH90 embarqué. Résultat : l’ensemble des opérations du navire sont remises en cause. La guerre bat également son plein sur un autre front : les réseaux sociaux. Des hacktivistes dénoncent l’action de l’armée française et diffusent des rumeurs quant à son action et son inefficacité. Ailleurs encore, des hôpitaux militaires français sont touchés par un ransomware qui a pour objectif de paralyser leur activité. Face à la multitude des attaques, il faut riposter. Au centre de commandement des armées basé à Rennes, une vingtaine d’experts en tenue militaire supervisent les cyberattaques en cours. Leur mission : suivre l'évolution de la situation, définir les mesures à prendre pour contrer les attaques et limiter leur propagation, contrer également les rumeurs sur Internet dénigrant l’action militaire française…. La France est engagée dans une cyberguerre de haute intensité !

un exercice de cyberdéfense de grande ampleur

Heureusement, tout cela est fictif. Il s’agit de l’exercice de simulation DEFNET mené par l’armée française qui s’est tenu du 14 au 25 mars 2022, et se veut le plus réaliste possible.

[...]