Comment l'Allemagne se sèvre du gaz et du pétrole russes

La part des importations de gaz russe par l’Allemagne est passée de 55 à 35 % en deux mois. Mais le chemin est encore long pour éviter totalement la Russie en matière de gaz naturel. À en croire les statistiques de l’Agence fédérale des réseaux, cette diminution tient à l’arrêt quasi complet des livraisons via le pipeline Yamal (passant par la Pologne), déjà très minoritaire dans la fourniture de gaz, tandis que celles des gazoducs Nord Stream?1 et Net4Gas (par la République tchèque) montrent une légère inflexion. Dans le même temps, Berlin dit avoir augmenté ses achats de gaz naturel en provenance de Norvège et des Pays-Bas, ainsi que ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) « de manière significative », sans pour autant donner de chiffres.

[...]