Comment l’Allemagne compte accélérer sur les énergies renouvelables

En pleine crise énergétique, l’Allemagne a adopté, vendredi 7 juillet, un paquet législatif visant à accélérer le développement des énergies renouvelables. « Depuis le début 2022, la guerre en Ukraine nous a rappelé la nécessité d’un approvisionnement énergétique indépendant et exempt de ressources fossiles. Désormais, les renouvelables ne sont plus seulement une obligation climatique. Elles revêtent une importance économique et géopolitique », peut-on lire dans les sept lois qui forment un document de plus de 500 pages.

Celui-ci entérine donc le nouvel objectif national : couvrir 80% (et non plus 65% comme fixé précédemment) de la consommation électrique du pays à partir des renouvelables en 2030. Selon les estimations de la Fédération allemande de l'énergie et de l'eau (BDEW), cette part s’est élevée à 49% au premier semestre 2022. A LIRE AUSSI Comment l’Allemagne a réduit de 20% sa dépendance au gaz russe en deux mois

