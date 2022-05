Selon les chiffres du dernier rapport d’avancement de la sécurité énergétique publié le 1er mai par le ministère de l’Economie et de la Protection du climat (BMWK), l’Allemagne est parvenue à réduire sa dépendance au gaz russe de 20% en deux mois. A la mi-avril, les approvisionnements provenaient à 35% de Russie, contre 55% avant le début de la guerre en Ukraine.

A en croire les statistiques de l’Agence fédérale des réseaux, cette diminution tient à l’arrêt quasi-complet des livraisons via le pipeline Yamal, passant par la Pologne, qui était déjà très minoritaire dans la fourniture de gaz, tandis que celles des gazoducs Nord Stream 1 et Net4Gas (par la République tchèque) montrent une légère inflexion. Dans le même temps, le pays dit avoir augmenté ses achats de gaz naturel en provenance de Norvège et des Pays-Bas, ainsi que les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) « de manière significative ». Les chiffres n’ont cependant pas été précisés.

Quatre terminaux GNL au lieu de trois

