Comment Israël a réussi à apprivoiser son eau

Le bleu du ciel, le vert argenté des feuillages et le beige du sable colorent, à la façon d’une tranche napolitaine, le paysage à perte de vue. À une dizaine de kilomètres de Beer-Sheva, sous un soleil de plomb, Yechiam Getz, agronome chez Netafim, effectue un carottage au pied d’un jojoba. Dans ce champ situé en plein Néguev, un désert qui couvre la moitié d’Israël, ces arbres sont alignés par centaines. Jusqu’à 15 cm de profondeur, le sol blond et sablonneux file entre ses doigts. Au-delà de 20 cm, il s’assombrit pour former une petite motte compacte.

Le visage de Yechiam, lui, s’illumine : «Regardez, c’est merveilleux ! La terre est humide près des racines.» Si ces arbustes sont chargés de petits fruits verts en cette fin du mois de juin – «dès deux ans de maturité, précise l’agronome, contre cinq ans dans leur milieu naturel, au Mexique» –, c’est grâce aux kilomètres de tuyaux enterrés qui délivrent goutte après goutte une ration d’eau et de nutriments à chaque pied. D’ici à un mois, ces noix de jojoba seront transformées en huile pour l’industrie cosmétique, à quelques kilomètres de là, dans le kibboutz Hatzerim.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]