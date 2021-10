Comment GFG Alliance se dépêtre de la faillite de Greensill en Australie et au Royaume-Uni

Liberty Steel, la filiale acier du conglomérat de l'homme d'affaires Sanjeev Gupta, GFG Alliance, ne devrait pas être complètement démantelée suite à la faillite de son principal financier, Greensill Capital, en mars 2021. En France, le groupe a dû céder l'aciérie d'Ascoval à Saint-Saulve (Nord) et l'usine de rails d'Hayange (Moselle) au groupe sidérurgique allemand Saarstahl. Sous l'entité Alvance, il aurait également perdu le contrôle de la fonderie d’aluminium primaire Aluminium Dunkerque, située à Loon-Plage (Nord) au profit d'AIP, devenu l’un des principaux créanciers de Liberty. Une prise de contrôle que GFG conteste, et dont il ne fait pas mention dans son point d’étape international, au 10 octobre, sur l’avancement de la restructuration et du refinancement de ses activités, centré sur Liberty, en Australie et au Royaume-Uni.