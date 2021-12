Comment Framatome se (re)muscle pour le nouveau nucléaire

Framatome revient de loin. Mis en cause à de multiples reprises sur des écarts de qualité dans la production d’éléments des centrales nucléaires, cuve et générateurs de vapeur notamment, le concepteur et producteur des réacteurs EPR et des combustibles nucléaires, filiale à 75% d’EDF depuis le 1er janvier 2018, n’avait d’autre choix que de remettre à plat tous ses process pour rassurer ses clients. C’est en cours. Dans le cadre du plan Excell d’EDF de reconquête de la confiance dans la filière nucléaire, Framatome (16 000 personnes, 3,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires) a lancé son propre plan qualité, avec lequel il compte réduire de 25% par an le nombre d’écarts par million d’heures travaillées.