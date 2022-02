Comment expliquer le bénéfice historique d’Airbus malgré la crise?

© Airbus SAS 2013 / Computer rendering by FIXION - GWLNSOD

La crise, quelle crise ? Malgré un trafic aérien toujours morose et un secteur aéronautique en convalescence, Airbus a dévoilé jeudi 17 février un bénéfice 4,2 milliards d’euros, après deux années dans le rouge. Jamais l’avionneur européen n’a atteint un tel niveau dans son histoire, l’incitant à proposer de nouveau le versement de dividendes. Une performance d’autant plus étonnante que l’année 2021 a été encore largement marquée par la crise liée à la pandémie mondiale, provoquant une baisse du trafic aérien et des livraisons d’avions.

[...]