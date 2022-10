Comment éviter les mouchetures noires dans la production de préformes en PET

Une entreprise de conditionnement alimentaire était confrontée à une série de difficultés dans son processus de fabrication de préformes en PET. Des problèmes de qualité liés à la carbonisation et aux changements de couleur lors du moulage par injection n’étaient pas détectés avant l’expédition. Chem-Trend s’est mise à la recherche d’une solution, et a finalement réussi à résoudre le problème en étroite collaboration avec le client.

Des préformes défectueuses à l’origine de plaintes de la clientèle et du rejet de certains lots

Le principal problème rencontré par l’entreprise de conditionnement alimentaire lors de la production en PET était d’identifier les préformes défectueuses et de les éliminer avant qu’elles soient transformées en bouteilles. Chem-Trend a analysé la situation avec le client et a relevé qu’un obstacle majeur du contrôle qualité était la brièveté des temps de cycle et le caractère ininterrompu de la production, qui limitaient les possibilités d’effectuer un nettoyage d’entretien efficace.

Comment Chem-Trend a identifié le problème

Lors d’une évaluation technique, l’équipe a identifié l’extrudeuse et le pot de transfert comme les principales zones de dégradation et de carbonisation du matériau, produisant des mouchetures noires. Elle a travaillé à trouver le moment opportun pour effectuer l’entretien sans gêner la production. Les experts de Chem-Trend ont ensuite défini une fenêtre pour une purge préventive pendant un changement récurrent de moule et de produit. Cela a aidé le client à résoudre les problèmes courants, mais difficiles de la production de préformes en PET.

La solution : les compounds de purge Ultra Purge™

Pour trouver une solution appropriée et réajuster le processus de fabrication des préformes en PET, Chem-Trend a recommandé l’utilisation de la technologie de compound de purge Ultra Purge™ lors des processus de changement de couleur et d’outil. Le résultat est rapidement apparu : tous les signes de contamination au carbone et les mouchetures noires ont disparu des préformes produites ensuite, ce qui a considérablement amélioré la qualité des produits.

Lisez le témoignage client complet sur notre site web. “Fini les points noirs lors de la production de préformes utilisant régulièrement Ultra Purge™.”

Chem-Trend (France) S.A.S.U.

Immeuble Saint Exupery

Aéroparc – 2 rue des Hérons

67960 Entzheim

FR.CHEMTREND.COM

Contenu proposé par Chem-Trend