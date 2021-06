Comment Eurofins modifie ses tests de criblage et de séquençage, armes de pointe contre les variants du coronavirus comme Delta Plus

Tandis que la circulation du SARS-CoV-2 et que l’épidémie freinent globalement en France, la prolifération de variants inquiète. Depuis le début de l’année, la traque des variants se trouve au cœur de la stratégie française de détection du virus, de traçage et d’isolement des personnes infectées. Fondé à Nantes en 1987 mais avec un siège social établi aujourd’hui au Luxembourg, Eurofins, un des géants mondiaux des services analytiques et du diagnostic (55 000 employés, 5,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020), a été le "premier à fournir un test de criblage dès janvier, et depuis nous avons fait plus de 150 000 séquençages pour divers pays européens, à comparer avec un séquençage de 3000 à 5000 échantillons par semaine en France", assure Gabriel Julia, vice-président senior Diagnostic clinique d’Eurofins.