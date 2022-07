Comment et pourquoi Ericsson, Thales et Qualcomm veulent propulser la 5G dans l’espace

Trois groupes ont décidé de travailler conjointement pour proposer la 5G depuis l’espace et couvrir ainsi les zones blanches : Ericsson dans les équipements de réseaux, Thales dans le spatial et Qualcomm dans les puces mobiles. Après avoir mené des recherches individuellement sur le sujet, ils ont décidé de collaborer pour conduire en commun la phase de test et de validation de cas d’usage de smartphones 5G à travers une constellation de satellites à orbite basse. Cette première phase, financée intégralement par les trois entreprises, devrait durer deux à trois ans.

"C’est un sujet important, affirme à L’Usine Nouvelle Franck Bouétard, PDG d’Ericsson France. Imaginez que vous être capable de disposer d’une continuité de service 5G en mer ou à bord d'un avion. Ça serait une révolution. L’objectif de la 5G dans l’espace est double : apporter une continuité de services 5G là où il n’y a pas de couverture des réseaux terrestres 5G, comme les mers qui représentent la moitié du globe, et servir de secours lorsque les réseaux terrestres 5G tombent en panne. "

Des centaines de satellites [...]