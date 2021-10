Comment Edilians fait face à l'explosion des prix de l’énergie et modernise la production de tuiles en terre cuite

En janvier 2022, Edilians augmentera en moyenne les prix de ses produits de 10%. “Nous sommes inquiets des hausses de prix de l’énergie, cela devient dramatique”, expose Pascal Casanova. Le président du groupe estime que les dépenses de l’entreprise en électricité et en gaz ont triplé en un an. “Avec nos contrats, nous avons un temps de latence par rapport aux hausses et nous ajustons notre consommation en fonction de l’activité”, poursuit-il. Or, la demande est au beau fixe, se réjouissent les managers du leader français de la tuile en terre cuite (1100 personnes, 320 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020, 14 usines en France et une au Portugal).