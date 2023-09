Comment Ecodair donne une seconde vie aux ordinateurs de bureau

Hier, ils étaient sous les doigts d’un professionnel des Armées ou de l'entreprise de services Sopra Steria. Demain, ils seront promenés dans les couloirs d’une PME ou d’une collectivité locale. Alignés sur les longues étagères d'un atelier du nord de Paris, les ordinateurs portables noirs et gris attendent d’être réparés, reconditionnés et emballés, avant de connaître leur prochaine vie de bureau. Créée en 2004, Ecodair avale en moyenne 3 200 ordinateurs défectueux ou anciens par mois pour en sortir 3 000 depuis ses quatre sites en France, soit dix fois plus qu’il y a cinq ans estime la direction.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]