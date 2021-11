Comment DualSun produit ses panneaux solaires hybrides made in France

DualSun est un cas d’école du solaire made in France. Cette start-up marseillaise, créée en 2010 par deux ingénieurs de Centrale Paris, a réussi à innover dans le solaire, et localiser une partie de son activité en France, alors que toute la valeur des panneaux photovoltaïques est depuis longtemps partie en Asie. Jérôme Mouterde et Laetitia Brottier ont eu l’idée de récupérer la chaleur des panneaux photovoltaïques pour chauffer de l’eau : d'où la naissance de leurs panneaux hybrides (électricité et eau chaude).