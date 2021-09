Comment dessiner et produire rapidement un diagramme de système électronique avec ZWCAD

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Un schéma de système électrique est une disposition schématique concaténant divers composants électroniques et symboles électriques d'une certaine manière. Un schéma de système électrique complet et précis est la clé de la programmation, de l'analyse des circuits électriques et de la prévention des pannes de circuit.

ZWCAD a été largement utilisé dans l'industrie électronique, aidant efficacement des entreprises comme Bosch®, Siemens®, Zhongheng®, Kinwong®, Keyvia®. Vous pouvez réaliser un schéma de système électrique facilement en utilisant une variété de commandes de dessin et d'édition dans ZWCAD. Attachez vos ceintures pour une leçon rapide sur le logiciel !

Utilisez les attributs de blocs pour créer une bibliothèque de composants personnalisés et facile à réutiliser.

Les interrupteurs, lampes et prises sont des composants courants pour les ingénieurs qui conçoivent des schémas de systèmes électriques. Le travail manuel s’avère généralement coûteux en raison des grandes quantités et variétés de composants. Pour répondre à cette problématique, il existe la fonction « Attribut de bloc » ainsi qu’une bibliothèque de pièces standard permettant aux ingénieurs de personnaliser les blocs de composants pour créer leurs propres bibliothèques de composants personnalisées. Cela permet de réduire considérablement la répétition de tâches et d’améliorer l’efficacité. Mais comment ? Suivez les instructions ci-dessous.

Étape 1. Ouvrez la palette d'outils en cliquant sur l'onglet [Outils] puis sur [Palette d'outils] ou utilisez le raccourci [Ctrl+3].

Étape 2. Sélectionnez le bloc de composants requis sur le dessin actuel, puis maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé, faites-le glisser vers la palette d'outils et relâchez-le. Après cela, le bloc sera ajouté à la palette d'outils.

Utilisez la palette des « propriétés de calque » pour gérer efficacement les calques et les afficher de manière intuitive.

Dans le domaine de l'électricité, les ingénieurs peuvent utiliser plusieurs calques de couleurs différentes pour distinguer les différents graphiques et symboles. Tous les calques d'un diagramme de système électrique peuvent être classés en fonction des différents composants, tandis que le même type de calque peut être distingué en définissant chaque calque par son nom, sa couleur, son type de ligne, etc. En général, lorsque vous définissez des calques, vous devez respecter les principes suivants :

Moins il y a de calques, mieux c'est. Vous pouvez réduire le nombre de calques en les fusionnant de manière appropriée.

Le calque 0 est utilisé pour les blocs. Il est préférable de ne pas dessiner d'autres entités sur le calque 0.

Vous pouvez définir des couleurs, des types de lignes, etc. différents pour chaque calque afin de différencier les entités.

Lors du paramétrage de calques, à cause du grand nombre d'entités dans le dessin, certaines d'entre-elles peuvent se chevaucher. La fonction de transparence des calques permet de définir la transparence de certaines entités, pour mettre en avant d'autres éléments plus importants. De plus les utilisateurs peuvent aussi définir des fenêtres pour mettre en valeur certains éléments et ajuster des propriétés de calques par fenêtre.



Utiliser Smart Plot pour générer plusieurs schémas électriques à la fois.

Les projets de conception de systèmes électriques contiennent souvent plusieurs plans, allant de quelques-uns à plusieurs dizaines. Le plus souvent, les dessinateurs ont plusieurs dessins dans un seul fichier DWG, et les sélectionner manuellement un par un pour l'impression est fastidieux et inefficace.

Sur ce point, ZWCAD offre une fonction intelligente baptisée Smart Plot, pour aider les dessinateurs à sortir plusieurs schémas du même fichier, en une seule fois. Dans le même temps, ZWCAD propose plusieurs imprimantes virtuelles qui peuvent directement générer des fichiers aux formats les plus utilisés : PDF, JPEG, EPS etc., pour faciliter les échanges de plans entre collaborateurs.

Pour appréhender Smart Plot, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Ouvrez le plan à imprimer, cliquez sur « Tracé Intelligent » dans le menu « Fichier ».

Étape 2. Sélectionnez l'imprimante et choisissez un style de tracé.

Étape 3. Cliquez sur « Choix des objets » puis sélectionnez les schémas que vous souhaitez imprimer.

Étape 4. Cliquez sur « Aperçu », puis enfin sur « Tracer ».

La conception de schémas électriques est complexe, nécessite de l'application ainsi qu'un sens esthétique et pratique. ZWCAD est une plateforme 2D performant, stable et compatible DWG. Vous pouvez rapidement concevoir et sortir des diagrammes électriques grâce aux fonctions présentées ici.

Pourquoi ne pas essayer dès maintenant ?



Contenu proposé par ZWCAD