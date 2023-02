Comment Cultiv transforme les déchets en crèmes

Il n’est pas nécessaire de détenir la pierre philosophale pour transformer un déchet en matière noble. C’est ce que démontre la marque française de cosmétiques Cultiv avec sa gamme de soins à base de fruits, légumes et céréales bio cultivés en France. “ Nos produits cosmétiques sont fabriqués à partir de 99,5% de produits naturels issus de cultures agricoles Nous récupérons des ingrédients qui habituellement ne servent pas forcément à faire des cosmétiques. Nous essayons au maximum d’utiliser des légumes laissés de côté car non calibrés, autrement dit les “légumes moches”. Nous utilisons également les coproduits comme la pâte qui constitue les tourteaux issus de l’extraction de l’huile de lin”, précise Laure-Anne de Tastes, fondatrice de la marque.

Pour ses emballages, Cultiv a souhaité suivre la même démarche de réhabilitation des déchets en intégrant le plus possible de plastique recyclé. “ Nos tubes en PEHD contenaient jusqu’ici 50 % de plastique recyclé post-consommation et nous sommes parvenus à augmenter cette proportion jusqu’à 70 % sur les tubes lancés l’automne dernier et réalisés avec le fabricant français de tubes Bugnon”, précise Mme Tastes.

Les flacons sont quant à eux fabriqués par une entreprise française dont l’usine est située en Angleterre, Spectra Packaging. “Nous n’avons pu trouver aucun partenaire fabriquant en France car le seul en mesure de le faire demandait de très gros volumes. Grâce à Spectra, nous avons pu développer un flacon plus transparent contenant du PET recyclé”, précise Laure-Anne de Tastes.

Les premiers tubes de la marque, en format airless, utilisaient plusieurs types de plastique et étaient donc difficilement recyclables quand les nouveaux modèles peuvent se jeter dans le bas jaune. “Nous sommes très heureux d’avoir pu passer tous les tests de toxicologie avec ces tubes et flacons à haute teneur en recyclé”, se félicite la fondatrice de la marque. Pour garantir la non-contamination des produits, les exigences dans le secteur cosmétique sont en effet très élevées et complexifient parfois le parcours vers des emballages écoconçus.

Lancée en 2020, Cultiv est née d’une initiative intrapreneuriale au sein du groupe agricole français InVivo, qui réunit 201 coopératives et rassemble près de 300 000 agriculteurs. Lorsqu’en 2017, le groupe met l’accent sur la nécessité de développer de nouveaux débouchés pour valoriser les produits agricoles français, Laure­-Anne de Tastes, alors chef de marché, saisit l'opportunité. Elle est alors accompagnée par Lauren Lachaud, cheffe de produits et future co­fondatrice de la marque et Fatiha Ramli, docteure en chimie. Grâce à l’écosystème d’InVivo, Cultiv travaille en direct avec des exploitations et des agriculteurs bio. À ce jour, 72% des ingrédients de la marque sont issus de l’agriculture française. En 2021, Cultiv comptait 9 soins proposés, 12 000 vendus, 4000 compléments alimentaires sous forme de gommes, le tout certifié bio, vegan et Made in France. Courant 2023, Cultiv lancera une nouvelle gamme de soins