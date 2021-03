Comment Comwatt réduit l’empreinte carbone de ses box énergie

Le digital est indispensable à la transition énergétique, pour aider à consommer moins d’énergie et mieux adapter les consommations d’électricité à la production des énergies renouvelables. Le numérique serait même indispensable pour garantir la flexibilité des réseaux. Certes, mais le prix environnemental est loin d’être nul. Il faut par exemple utiliser durant au moins trois ans une box énergie Comwatt pour effacer l’empreinte carbone de sa fabrication, et un an pour compenser l’empreinte CO2 de son usage, notamment celle d’internet et des datacenters qu’il utilise.