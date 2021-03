Comment ces champions allemands ont continué à produire et exporter pendant le Covid-19

C’est du jamais-vu depuis la crise financière de 2008. Après une décennie de croissance continue, les importations de l’Allemagne ont subi une chute de 7,1% entre 2019 et 2020, pour s’établir à 1 026 milliards d’euros, selon l’Office allemand des statistiques. En l’espace d’un an, les exportations ont quant à elles reculé de 9,3%, à 1 205 milliards d’euros. «Cet effondrement brutal est directement lié à la pandémie de Covid-19 et au décrochage de 30% enregistré entre mars et avril 2020. Malgré plusieurs mois de reprise ensuite, il n’a pas pu être compensé», explique Christian Grimme, analyste à l’Institut économique munichois Ifo. Certes, quasiment tous les pays ont été logés à la même enseigne face aux confinements et à la mise à l’arrêt de l’économie. En France, l’export s’est ainsi contracté de près de 16% entre 2019 et 2020, les importations de 13%. «Mais l’Allemagne, compte tenu du poids de ses exportations, qui représentent 47% de son PIB, est beaucoup plus exposée que ses voisins européens aux fluctuations de la balance extérieure», souligne Christian Grimme. Traditionnellement élevé, l’excédent du commerce des biens a perdu 34 milliards d’euros en 2020, du fait de la demande ralentie en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Asie.