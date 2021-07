Comment Cemex a fourni 40 000 mètres cubes de béton pour les tours Duo, à Paris

A l’entrée du 13e arrondissement de Paris, impossible de les rater. Respectivement hautes de 180 mètres (Duo 1) et 139 mètres (Duo 2) et composées de 39 et de 29 étages, les tours Duo devraient être achevées au quatrième trimestre 2021, quatre ans après le début de leur construction. Une structure commune porte les deux ouvrages qui accueilleront des bureaux, un hôtel, un bar et des commerces. Plus de 40 000 mètres cubes (m3) de béton ont dû être produits - 10 000 m3 de bétons de fondations pour les parois moulées, plus de 29 500 m3 de bétons génie civil et architectoniques pour les élévations et 150 m3 de bétons décoratifs, avant l’installation ultérieure de chapes pour les planchers chauffants (2000 mètres carrés).