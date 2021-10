Comment Barbara Pompili veut améliorer la sécurité industrielle des sites Seveso

Que «l’histoire de demain ne répète pas celle d’hier». Barbara Pompili est bien décidée à améliorer la sécurité industrielle des sites Seveso. La ministre de la Transition écologique était auditionnée mercredi 27 octobre par la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, plus d’un an après la publication d’un rapport par une commission d’enquête sur l’incendie des sites de Lubrizol et de Normandie Logistique le 26 septembre 2019 à Rouen (Seine-Maritime). Alors que les procédures judiciaires suivent toujours leur cours dans cette affaire, la ministre est revenue en détail sur les mesures réglementaires adoptées par le gouvernement ces derniers mois. L'occasion d'un premier bilan de la mise en œuvre de son plan d'action, dévoilé en septembre 2020.