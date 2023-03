Comment Ascendance Flight Technologies veut faire décoller son projet d'aéronef hybride

Dans le maelstrom de projets d’avions décarbonés, Ascendance Flight Technologies reste dans la course. La start-up toulousaine créée en 2018 a annoncé, lundi 27 mars, avoir réalisé une levée de fonds de 21 millions d’euros. De quoi donner un peu plus de poids au projet de cette entreprise d’une cinquantaine de personnes, visant à développer un avion à décollage et atterrissage vertical (VTOL), dénommé ATEA. Avec un total de 245 intentions d’achats, la jeune entreprise compte assurer les premiers vols d'essais en 2024 et effectuer la livraison des premiers appareils en 2026. Un dynamisme qui va la conduire à recruter une cinquantaine de personnes d'ici 18 mois.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]